Темпы поставок каспийского газа на рынки Европы могут увеличиться на фоне кризиса энергообеспечения. Об этом в понедельник, 3 октября, заявил колумнист Эрдал Танас Карагель в статье для турецкой газеты Yeni Şafak.

«Ожидается, что [трубопроводы] TANAP и TAP, образующие Южный газовый коридор, обеспечат безопасность энергоснабжения Турции и Европы, что поспособствует укреплению международного сотрудничества», — говорится в публикации.

Карагель подчеркнул, что, альтернативные линии топливных поставок имеют большое значение для европейских государств. При этом Анкара, выступая в роли посредника, вполне сможет претендовать на статус энергетического центра Европы.