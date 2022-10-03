После того, как украинские защитники освободили от оккупантов Лиман в Донецкой области, глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подвергли критике военное командование РФ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что заявления двух силовиков 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали нарратив Кремля, пытавшегося смягчить удар поражения вокруг Лимана.

«К заявлению Кадырова федеральные СМИ в основном выражали надежду на то, что новомобилизованные войска и развернутые подкрепления могут либо удержать линию, либо провести контратаки в ближайшее время. Но ток-шоу на федеральных каналах немедленно подхватили заявления Кадырова-Пригожина, что побудило комментаторов в прямом эфире критику высшего военного командования» – объяснили в ISW.

Заявления Кадырова и Пригожина, отмечают американские специалисты, публично подрывают авторитет президента РФ Владимира Путина.

«Путин, вероятно, ответственен за решение не только не усиливать Лиман, но и пытаться его удержать — факты, известные по крайней мере нескольким людям из его ближайшего окружения. Таким образом, прямое нападение Кадырова на [генерал-полковника Александра] Лапина является косвенным нападением на Путина, осознает это Кадыров или нет», — подчеркнули в Институте изучения войны.

Аналитики добавили, что «Путин и его рупоры были крайне немногословны по поводу деятельности военных командующих или их замен, что делает заявление Кадырова и его эхо Пригожина особенно заметными».