2 октября 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на двусторонней встрече с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном в Женеве подчеркнул необходимость полного вывода ВС Армении с территории Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Встреча была организована в соответствии с поручением министров иностранных дел о подготовке текста мирного договора, которое было дано в результате состоявшейся 31 августа 2022 года в Брюсселе встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Байрамов подчеркнул, что в постконфликтный период важно сосредоточить усилия на урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и подписании мирного договора. В этой связи министр детально довел до сведения армянской стороны элементы соглашения, исходя из пяти предложенных нами основных принципов.

В ходе встречи, учитывая напряженность на неделимитированной границе, Азербайджаном было предложено провести очередное заседание двусторонней комиссии по делимитации не в ноябре, как было согласовано ранее, а в октябре текущего года.

Байрамов подчеркнул необходимость полного вывода ВС Армении с территории Азербайджана в соответствии с подписанными лидерами Азербайджана, Армении и России трехсторонними заявлениями и достигнутыми между лидерами договоренностями, открытия в кратчайшие сроки транспортно-коммуникационных линий на основе предварительных соглашений, достигнутых в рамках трехсторонней комиссии под руководством заместителей премьер-министров, достижения прогресса в работе по делимитации.

Касаясь гуманитарных вопросов, министр подчеркнул важность выяснения судьбы почти 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев, недопустимость продолжения размещения армянской стороной мин на территории Азербайджана, повлекшей за собой многочисленные трагические потери, и что это является грубым нарушением обязательств Армении по трехстороннему заявлению и военным преступлением.

Байрамов еще раз выразил приверженность Азербайджана обеспечению мира и стабильности в регионе и готовность подписать мирный договор. Условлено продолжить обсуждения в этом направлении.