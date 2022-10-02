Сербский теннисист Новак Джокович в финальном матче турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве победил хорвата Марина Чилича.

Результат противостояния — 6:3, 6:4.

В настоящее время Джокович в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место, Чилич — 16-е.

Отметим, что призовой фонд турнира Tel Aviv Open-2022 составляет более 949 тыс долларов.

Соревнования в Тель-Авиве являются новым турниром в категории АТР-250. В последний раз Израиль принимал турнир мировой серии АТР Tour в 1996 году.