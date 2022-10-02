Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о планах страны закупить два специальных корабля, целью которых будет защита трубопроводов, а также подводных кабелей, сообщает ТАСС.

«Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство в отношении двух специальных кораблей с возможностями обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов», — заявил глава Минобороны.

По его словам, одним из таких судов станет многофункциональный гидрографический корабль. Уоллес добавил, что ведомство планирует приобрести его за рубежом и включить в состав ВМС Соединенного Королевства к концу 2023 года.