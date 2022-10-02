Дипломатические способности Эрдогана спасли мир от продовольственного кризиса, об этом заявила Елена Зеленская в ходе встречи с Эмине Эрдоган в ​​особняке Вахдеттин в Стамбуле.

Заявив, что зерновой коридор и обмен пленными произошли благодаря сильному лидерству и дипломатическим навыкам президента Эрдогана, Зеленская подчеркнула, что именно Соглашение о зерновом коридоре спас мир от крупного продовольственного кризиса.

Зеленская рассказала о последних событиях в Украине, а также о работе фонда, который носит ее имя.

Зеленская передала первой леди Эрдогану благодарственное письмо президента Владимира Зеленского за поддержку, оказанную Украине.

Выразив удовлетворение тем, что Турция приняла у себя 1300 украинских детей сирот, Зеленская попросила помощи в эвакуации в Турцию еще около 200 детей с особыми потребностями.

Указав, что из-за войны возросли потребности в сфере здравоохранения, Зеленская попросила Эмине Эрдоган поддержать поставку машин скорой помощи и инкубаторов для новорожденных.