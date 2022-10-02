Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в воскресенье в Турции встретился с руководителями компании Baykar, которая выпускает ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar, и обсудил с ними запуск их производства на Украине, об этом сообщили в пресс-службе офиса главы украинского государства.

«Он посетил производственные мощности компании Baykar, выпускающей беспилотные летательные аппараты Bayraktar Андрей Ермак также встретился с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами. Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности, производства БПЛА на территории Украины», — говорится в сообщении.

Ермак, уточнили в пресс-службе, по поручению президента Украины Владимира Зеленского вручил Сельчуку Байрактару орден «За заслуги» третьей степени.