Применение ядерного оружия в Украине полностью изменит характер этого конфликта, об этом в интервью телекомпании NBC заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО назвал риторику о возможности применения ядерного оружия «опасной и безответственной».

«Поэтому мы прямо заявили президенту Владимиру Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь тяжелые последствия для России и, безусловно, изменит характер конфликта», — сказал он.

Столтенберг отметил, что нельзя начинать ядерную войну и в ней не может быть победителя.