Более 180 человек, подлежащие частичной мобилизации и желающие выехать из Россию в Грузию, получили повестки на границе, об этом сообщил в воскресенье заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.

«Более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию», — сказал Абдуллаев.

На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе — представители военкомата и органы представительной власти. Гражданам РФ, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ. В республике сохраняется режим повышенной готовности.