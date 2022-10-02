Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал незаконным присоединение четырех новых регионов к РФ и заявил, что Париж будет помогать Украине в восстановлении суверенитета, об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент республики подтвердил свое твердое осуждение незаконного присоединения Россией четырех украинских регионов», — отметили в администрации Макрона. В Елисейском дворце отметили, что «Франция привержена помощи Украине в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности».