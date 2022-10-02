Миграционный кризис в Британии вышел из-под контроля, заявляет министр внутренних дел страны Суэлла Браверман в интервью The Sun.

Она рассказала, что в 2022 году к британским берегам Ла-Манша прибыли более 30 тыс. человек – это в 10 раз больше, чем четыре года назад. Причиной миграционного потока Браверман называет Закон о современном рабстве, принятый бывшим премьер-министром Британии Терезой Мэй.

Глава МВД подчеркнула, что мигранты с судимостью за педофилию, убийства и торговлю наркотиками вспоминают об этом законе, когда их пытаются депортировать. Она отметила, что документ нуждается в поправках, которые позволили бы снизить поток приезжих.

В целом, по словам министра, среди прибывающих в Британию много низкоквалифицированных рабочих и студентов, которые не оказывают влияния на экономический рост страны. «Нам нужны высококвалифицированные кадры, нам нужны люди с техническими специальностями <…> Чего мы не хотим, так это постоянного притока дешевой иностранной рабочей силы», — добавила Браверман.