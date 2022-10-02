Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили по телефону ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), об этом сообщил глава МИД Украины.

«Провел разговор с Рафаэлем Гросси и проинформировал, что Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС», — написал в воскресенье Кулеба в Twitter.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление МАГАТЭ сообщило, что Гросси на следующей неделе может посетить Москву и Киев, чтобы обсудить создание зоны физической и технической безопасности вокруг ЗАЭС.