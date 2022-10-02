Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект федерального конституционного закона о принятии в состав Российской Федерации «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщает ТАСС.

«Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской «Народных Республик», Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму президентом Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Согласно документу, «ДНР», «ЛНР», Херсонская и Запорожская область Украины принимаются в состав Российской Федерации в соответствии с конституцией и законодательством РФ, образуя новые субъекты — две республики и две области. Наименование нового субъекта РФ будет включено в первую часть статьи 65 Конституции России, в которой перечисляются российские регионы.