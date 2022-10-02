Правительство Израиля утвердило назначение Ирит Лиллиан послом еврейского государства в Турции. Об этом в воскресенье сообщил израильский премьер-министр Яир Лапид на своей странице в Twitter.

«Кабинет министров сегодня утвердил назначение нового посла Израиля в Турции Ирит Лиллиан, — написал премьер. — Это еще один важный шаг на пути восстановления дипломатических отношений между Израилем и Турцией, над которым мы работали в течение года».

Кроме того, Лапид указал, что он «на прошлой неделе встретился в Нью-Йорке с президентом Эрдоганом». По его словам, оба лидера поручили своим администрациям «работать над дальнейшим улучшением политических и экономических отношений» между двумя странами.