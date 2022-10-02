Количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 миллиона человек, об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Отмечается, что по состоянию на 30 сентября количество зарегистрированных для временной защиты достигла 4,183 миллионов человек.

При этом, за месяц с 30 августа рост составил 214,3 тысяч, тогда как за предыдущие пять недель – около 260 тысяч. Всего с конца мая зарегистрированных для временной защиты зафиксировано около 1,25 миллиона.

Наибольший прирост за последний месяц отмечен в Польше (почти 56 тысяч); Германии (около 39 тысяч); Чехии (около 15 тысяч); Великобритании, Румынии (около 11 тысяч) и Нидерландах (около 11 тысяч за два месяца).

Согласно данным ООН, собранным от национальных правительств, больше всего беженцев со статусом временного защиты в Польше – 1,409 миллионов.

По данным польской пограничной службы, с начала войны в страну из Украины, прибыло 6,432 миллионов человек, а в обратном направлении поехало 4,466 миллионов.

Следом идут Германия и Чехия, где количество зарегистрированных для временной защиты беженцев с Украины составляет соответственно 709,15 тысяч и 438,93 тысяч соответственно.

В целом, по данным ООН на 27 сентября, с Украины с начала войны было зафиксировано 13,380 миллионов выездов, тогда как въездов (без данных Венгрии, РФ и Беларуси с 28 февраля) – 6,257 миллионов.