Глава Пентагона Ллойд Остин назвал условие для расширения НАТО на фоне заявки Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке.

По его словам, власти США придерживаются политики открытых дверей НАТО, однако решение о расширении должны принимать все 30 членов блока путем голосования.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.