Более 1,07 млн человек оказались затронуты тайфуном «Нору», обрушившимся 25 сентября на филиппинский остров Лусон. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По данным ведомства, 46,4 тыс. перемещенных лиц находятся в 26 эвакуационных центрах. Более 91,1 тыс. человек заранее покинули свои дома. Жертвами удара стихии стали 12 человек, 52 получили различные травмы, пять числятся пропавшими без вести.