Между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Чарльзом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27, сообщает The Times.

По данным газеты, монарх хотел выступить с речью, но посоветовался с официальными лицами и согласился не ехать, несмотря на то, что он является страстным защитником окружающей среды.

«Он планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце», — сказано в публикации.

Как считают журналисты, эта ситуация может усилить напряженность в отношениях между Трасс и Карлом III.

При этом источник Times на Даунинг-стрит заверил, что скандала не было, и обсуждение проходило в радушной атмосфере. Другой собеседник издания считает, что король разочаруется, если не поедет на конференцию.