Миллиарды долларов активов Ирана, замороженных из-за американских санкций, будут освобождены, сообщает агентство Reuters.

«Миллиарды долларов иранских активов, замороженных из-за санкций США, скоро будут разблокированы», — приводит агентство сообщение иранского издания Nournews.

Кроме того, Иран и Соединенные Штаты Америки готовятся к проведению переговоров при посредничестве третьей стороны об освобождении иранских и американских заключенных. При этом не уточняется, какая именно страна выступит посредником.