Глава британского правительства Лиз Трасс признала, что налоговая политика ее кабинета может привести к краткосрочному периоду экономической нестабильности в стране. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства, написала газета The Guardian.

«Сохранение статус-кво не дает эффекта. Нас слишком долго сдерживали высокие налоги и низкие темпы роста. Мы должны быстрее добиваться результатов, поэтому я буду действовать по-новому. Это потребует от нас принимать трудные решения и приведет к нестабильности в краткосрочной перспективе», — сказала она.