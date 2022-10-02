США в обмен на освобождение Венесуэлой шести американских граждан и одного обладателя постоянного вида на жительство в Соединенных Штатах согласились освободить двух венесуэльцев. Об этом заявил в субботу на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, освобождение семи американцев стало результатом «сложных переговоров», в ходе которых президент США Джо Байден «принял тяжелое и болезненное решение» об освобождении двух венесуэльцев.

«В ходе переговоров стало понятно, что освобождение Эфраина Антонио Кампо-Флореса и Франсиско Флорес-де-Фрейтаса, которых называют нарко-племянниками из-за их родственных связей с женой [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, было необходимо для возвращения этих американцев», — указал представитель администрации. Речь идет о двух племянниках супруги Мадуро Силии Флорес, которые были приговорены в США к 18 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты.

Политика США в отношении Венесуэлы не изменилась, заявил он.