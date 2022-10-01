США передали Ливану письменный проект соглашения по демаркации морской границы с Израилем, сообщил в субботу журналистам глава ливанского парламента Набих Берри после встречи с американским послом в Бейруте, передает ТАСС.

По его словам, этот шаг приближает улаживание пограничного спора вокруг принадлежности нефтегазовых месторождений на морском шельфе.

«Я могу сказать, что черновик по морскому соглашению, подготовленный американским посредником Эймосом Хокстином, в принципе отвечает требованиям Ливана», — заявил спикер.

Он отметил, что изучит подробно этот документ вместе с президентом республики Мишелем Ауном и исполняющим обязанности премьер-министра Наджибом Микати прежде чем передать Вашингтону окончательный ответ.

«Соглашение будет подписано в пограничном пункте Эн-Накура, что предусматривается двусторонним меморандумом о намерениях от 2020 года», — подчеркнул Берри.