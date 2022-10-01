В Украине на заводе Baykar начнут собирать высотную дальнюю модель беспилотников Bayraktar Akıncı, заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар. Его слова приводит Еspreso.tv.

«На заводе Baykar в Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Akıncı, которую пока не поставляли Украине», — сказал он.

По словам гендиректора, работа над созданием завода Baykar в Украине продолжается, несмотря на происходящие события. Планируется выпуск новых моделей, одна из которых, возможно, получит украинское название, сказал Халук Байрактар.