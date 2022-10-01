У России, Евросоюза и США свои взгляды на армяно-азербайджанские отношения, урегулирование карабахской проблемы, но нельзя сказать, что у каждого из них свой собственный пакет решения.

Об этом в интервью Общественной телекомпании 30 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его заверению, ни одна из упомянутых выше международных структур и стран не готова признать независимость Карабаха и не готова признать Карабах частью Армении.

Пашинян пояснил, что эти страны выступали с заявлениями о том, что фактически с международной точки зрения Карабах является частью Азербайджана.