Вечером в субботу, 1 октября, в Крыму на аэродроме Бельбек слышали взрыв.
Очевидцы публикуют в сети фото и видео клубов черного дыма из-за сильного пожара.
Представитель оккупационной власти Севастополя Развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация»:
«По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прошу сохранять спокойствие».
Также взрывы услышали в районе курортного микрорайона Любимовка в северной части Севастополя.
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