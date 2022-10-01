Вечером в субботу, 1 октября, в Крыму на аэродроме Бельбек слышали взрыв.

Очевидцы публикуют в сети фото и видео клубов черного дыма из-за сильного пожара.

Представитель оккупационной власти Севастополя Развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация»:

«По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прошу сохранять спокойствие».

Также взрывы услышали в районе курортного микрорайона Любимовка в северной части Севастополя.

