Возможность переизбрания нынешнего президента США Джо Байдена стоит под вопросом, поскольку ухудшение его состояния в последние годы все более заметно, считает колумнист The Washington Post (WP) Меган МакАрдл.

Журналистка подчеркивает, что все равно голосовала бы за Байдена, особенно если бы выбор стоял между ним и «откровенно безумным» экс-лидером страны Дональдом Трампом. Однако МакАрдл сомневается в том, что возраст позволит нынешнему президенту вновь поучаствовать в выборах в 2024 году. Причина — заметное ухудшение его состояния, полагает она.

«Во время кампании 2020 года, независимо от того, в какое время дня вы видели речь Байдена, он выглядел усталым и звучал неуверенно… Это не слабоумие, как недавно предположил Трамп; просто это были моменты, когда Байден, казалось, пытался подобрать слова или немного смущался», — отметила журналистка, напомнив о нескольких выступлениях, в ходе которых политик заговаривался или путался.

МакАрдл добавила, что коллеги Байдена по Демократической партии обычно находили этому объяснения и оговорки президента в целом можно списать на его занятость. Тем не менее, полагает она, скорее всего, дело в возрасте и за последние 10 лет политик просто-напросто сильно постарел.