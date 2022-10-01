«На Кипре есть два отдельных государства и народа, изоляция и эмбарго должны быть прекращены, и все обещания, данные по поводу международного признания, которого заслуживают турки-киприоты, должны быть выполнены», — заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии шестого законодательного года Великого национального собрания Турции.

Он отметил, что Турция не принимает снятия эмбарго на поставки оружия, введенного США в отношении греческого Кипра.

«Поощрение милитаризации Грецией островов в Эгейском море, имеющих невоенный статус, несовместимо с принципами разума и союзничества. Демонстрация политики подстрекательства и регресса в регионе не отвечает, и не будет отвечать ничьим интересам. Мы прекрасно знаем, кто натравил на нас Грецию через 100 лет. Советуем Греции воздержаться от провокаций, которые принесут беду ей самой и ее народу», — подчеркнул он.