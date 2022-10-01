Компания «Газпром» подтвердила, в октябре в Молдову будет направлено 5,7 млн куб. м в сутки, при этом отмечая, что молдавская сторона «регулярно нарушает положения контракта». Об этом сообщила пресс-служба компании.

««Газпром» подтвердил поставку газа в Молдову в октябре 2022 года в объеме 5,7 млн куб. м в сутки», — заявили в «Газпроме», отмечая, что этот объем «предопределен односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС «Сохрановка».

Компания указала на «регулярные» нарушения положений контракта со стороны Молдовы «в части сроков оплаты за поставленный газ», а также то, что «по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы».

«По этой причине «Газпром» имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт», — резюмировали в «Газпроме».