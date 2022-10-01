Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с гибелью и ранением граждан страны в результате подрыва на минах в Физули и Тертере и призвала их к незамедлительным действиям.

Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом омбудсмена Сабины Алиевой.

Как указано в заявлении, несмотря на неоднократные призывы к Армении, точные минные карты на освобожденных от оккупации территориях до сих пор не переданы Азербайджану, поэтому по-прежнему сохраняется серьезная угроза для жизни и здоровья как военнослужащих, так и гражданских лиц.

«Мы вновь обращаем внимание на нашу озабоченность по поводу того, что немаркированные мины являются потенциальным источником опасности для жизни людей, и призываем к незамедлительным действиям в связи с этим. Армения должна передать нам точные карты минных полей согласно нормам международного гуманитарного права, из уважения к правам человека, выполняя взятые на себя обязательства по обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе», — подчеркивается в обращении.