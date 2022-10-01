После победы Азербайджана в Отечественной войне появилась надежда на прочный мир на Южном Кавказе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии шестого законодательного года Великого национального собрания Турции.

Он отметил, что поддержка Турцией Азербайджана, воплощенная в «Шушинской декларации», чрезвычайно ценна.

«Мы вносим свой вклад в обеспечение прочного мира и спокойствия в регионе. Мы выразили желание вывести наши отношения с Арменией через назначенных нами специальных представителей на новый уровень. Армения должна использовать предоставленную ей возможность мира», — подчеркнул он.

Эрдоган напомнил также, что в Праге может состояться его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.