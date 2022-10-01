Народный банк Китая (Центробанк) велел госбанкам готовиться к продаже долларов для закупки юаней ради поддержки курса нацвалюты. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на несколько источников.

В публикации отметили, что ЦБ хочет, чтобы госбанки начали закупать юани за доллары у своих зарубежных подразделений, находящихся в том числе в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.

По данным издания, ЦБ Китая пошел на эту меру ради поддержки курса национальной валюты на фоне ее стремительного ослабления. Уже с начала 2022 года курс юаня упал более чем на 11%.

При этом масштаб продажи доллара будет достаточно весомым. Однако точных объемов регулятор так и не назвал.