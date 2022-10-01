Состояние одного из пострадавших в результате подрыва на мине в Тертерском районе остается тяжелым.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), состояние второго пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Отмечается, что подорвавшиеся на мине Байрамов Рафаэль 1976 года рождения и Джаббаров Ниджат 1990 года рождения сейчас находятся в Центральной районной больнице города Барда. Они поступили в больницу с травматической ампутацией левой ноги ниже колена, многочисленными осколочными ранениями.