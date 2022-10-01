Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков заявил, что российские войска в Лимане находятся в полном окружении.

По его словам, россияне при попытках прорвать окружение несут огромные потери, находясь под массированным огнем дальнобойной артиллерии ВСУ.

Экс-сотрудник ФСБ подчеркнул в своем Telegram-канале, что «котел» в Лимане — результат «непроходимого кретинизма и непрофессионализма командования».

Стрелков отметил, что войска РФ провалились в Лимане, ведь подобные поражения на украинском фронте происходили уже неоднократно и за них не ответил никто из командного состава.

Стрелков намекнул, что «котел» в Лимане может стать огромным ударом по армии РФ и столь же значительным моральным успехом для украинской армии.