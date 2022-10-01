В столице Болгарии Софии проходит церемония открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB). В церемонии принимает участие президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Южный газовый коридор (ЮГК) — один из самых крупных инфраструктурных проектов на континенте, Азербайджан гордится тем, что является его инициатором.

«Азербайджан на протяжении многих лет является надежным поставщиком нефти на международные и, в первую очередь, европейские рынки, а теперь стал надежным поставщиком газа. Я хотел бы прокомментировать то, что госпожа президент [председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен] сказала о возобновляемых источниках энергии — это также часть нашего меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики, который был подписан в июле этого года между Европейской комиссией и Азербайджаном. Я уверен, что скоро Азербайджан станет надежным поставщиком электроэнергии в Европу», — подчеркнул президент.

По его словам, интерконнектор Греция-Болгария (IGB) сыграет важную роль в диверсификации поставок газа и укреплении энергобезопасности Европы.

«Проект IGB сыграет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок газа. Энергетическая безопасность является частью национальной безопасности каждой страны, и нынешняя геополитическая ситуация в мире лишний раз доказывает это», — добавил президент.