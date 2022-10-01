Власти западных стран опасаются немедленного вступления Украины в Североатлантический альянс, поскольку не желают войны с Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в американской газете «Политико».

По словам двух источников издания из числа должностных лиц США, «объявление Украины о том, что она добивается вступления в НАТО в ускоренном порядке, стало сюрпризом для администрации [президента США Джо] Байдена». Как отмечается в публикации, «членство Украины в НАТО давно было острой темой для Вашингтона из-за статьи 5» подписанного в 1949 году Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран — членов НАТО. В публикации говорится, что «многие в США были обеспокоены перспективой войны с Россией».

Как уточняется в статье, «Запад боится, что немедленное вступление Украины в НАТО <…> может привести к войне между США и Россией». По сведениям издания, «некоторые союзники бывшего президента [США] Дональда Трампа даже пытались убедить Украину взять на себя обязательство не присоединяться к НАТО».