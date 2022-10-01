Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по ряду признаков октябрь станет поворотным месяцем на фронте.

Во-первых, начнут, вероятно, наноситься удары по критической инфраструктуре Украине, на что, по его мнению, «будет дан ответ».

Во-вторых, на фронте появится первые российские мобилизованные.

Кроме того, может измениться международная обстановка.

«Наши этапы, которые нас ожидают – это 15-16 [октября]. Кто в Китае придет к власти и какую позицию займет; что будет принято в Рамштайне и что последует в новом пакете вооружения», — заявил советник Офиса президента.