Привлечен к уголовной ответственности ряд лиц, участвовавших в совершении Ходжалинского геноцида. Об этом сказал журналистам Генеральный прокурор Кямран Алиев.

Он отметил, что виновные лица в рамках уголовных дел, возбужденных в связи с преступлениями Армении, объявляются в международный розыск.

«Порой возникают определенные трудности с экстрадицией этих лиц в Азербайджан, их привлечением к следствию. Несмотря на это, мы обнаружили и привлекли к следствию ряд лиц, совершивших преступления после 44-дневной войны», — цитирует его «Тренд».

Он подчеркнул, что также удалось привлечь к уголовной ответственности ряд лиц, участвовавших в совершении Ходжалинского геноцида.

«При выдвижении исков против Армении в международных судах, в частности в Международном суде ООН, Азербайджан представляет доказательства, полученные в ходе следствия по уголовным делам», — сказал Алиев.