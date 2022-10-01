Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные ответят перед законом за ракетный удар по гражданской автомобильной колонне в Запорожье, в результате которого погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом он сказал в обращении 30 сентября, опубликованном Офисом президента.

«Враг начал этот день с сознательного и абсолютно просчитанного убийства украинцев в Запорожье. Ракетный удар по гражданской автоколонне. По состоянию на данное время 30 погибших. Почти 100 раненых и травмированных», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российские военные знали, куда попадут их ракеты.

«Это сделали нелюди. От первого до последнего – от того, кто отдал этот приказ и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми», – пообещал президент.

Он также отметил, что сегодня в Москве сегодня состоялся «какой-то очередной фарс».

«Что-то там отмечали. Что-то там скандировали. Пели на площади. Говорили о Запорожье… Когда сами же в Запорожье устроили такое. Нелюди. Вечная память всем погибшим от российских терактов!», – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что украинцы уверены в своей победе.

«Именно поэтому мы перехватили инициативу в войне. Именно поэтому мы достигаем ощутимых результатов на поле битвы… Мы остаемся людьми и получаем поддержку от людей – от всех людей мира. От каждого и каждого, кто испытывает боль, когда узнает о сознательном убийстве ни в чем не повинных людей», – отметил он