Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас не время для проведения процесса принятия Украины в Североатлантический альянс.

По его мнению, лучший путь поддержки Украины — практическая поддержка «на земле». А уже процесс в Брюсселе лучше будет реализовать в другое время. При этом он подчеркнул, что США не отказываются от поддержки политики «открытых дверей» для НАТО.

«Все решения о вступлении должны решаться между 30 странами-членами и государствами, желающими присоединиться», — добавил Салливан.