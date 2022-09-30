Украинские военные продвигаются на востоке страны. В частности, защитники преуспели у Лимана в Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много», — сказал он, добавив об освобождении поселка городского типа Ямполь который находится в Лиманской городской общине Краматорского района Донецкой области.

«Хочу отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях. А также наших военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона теробороны за освобождение Ямполя», — сказал Зеленский.

«Мы должны освободить всю нашу землю, и это будет наилучшим доказательством того, что международное право и человеческие ценности не сломить ни одному государству-террористу — даже такому обнаглевшему, как Россия», — добавил он.