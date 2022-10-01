Советник Офиса президента Украины, украинский блогер Алексей Арестович заявил, что 30 сентября — день, когда Украина де-факто признана частью Запада. Свое мнение он опубликовал в Facebook.

«Запад долгое время спал, позволяя Путину бесноваться. Честно говоря, все эти восемь лет я пребывал в серьезном скепсисе относительно способности Запада вернуться к ценностям вместо удобств. [Президент РФ Владимир] Путин последовательно развращал и эксплуатировал не только собственное население, но и Запад, стремясь не просто заставить их проводить аморальную политику, Но и полностью лишиться морали», – написал он.

По его мнению, теперь Запад «выбрал ценности вместо растления». Как считает Арестович, ООН ждет переформатирование, а мир – смена миропорядка, с возникновением кооперативного управления развитием цивилизации «без черной дыры в виде сгнившей империи».

«Путинскую РФ разоружат и денацифицируют Запад вместе с Востоком – Индией и Китаем, которые отказались от маньяка на встрече в Самарканде», – отметил Арестович.

Как заявил Арестович, таких событий, как 30 сентября, не было, по крайней мере сто лет.

«Так что можно считать, что не только Запад воскрес – мир воскрес. А воскрес он на крови украинской пехоты. Солдат и народа. Именно наша стойкость – несмотря на то, что мир нас фактически сначала списал, изменила весь ход мировой истории и повела развитие мировой цивилизации совершенно другим путём — путём света и перспективы. Это сделали украинцы — мы с вами, все вместе», – написал он.

Сейчас задача Украины – перестроить экономику, преодолеть коррупцию, создать более эффективные формы управления и обеспечить единство власти и народа по ключевым вопросам развития, написал он.

«Мы все эти задачи решим. Украинцы своими плечами, своими телами удержали ворота в будущее – в новое, лучшее, светлое будущее для всего мира. Великий день. Грандиозный день. Вы же понимаете, что мы не подали бы заявку, если бы это решение не было согласовано с Западом?.. 30 сентября будет считаться одним из выдающихся дней мировой истории», – добавил Арестович.