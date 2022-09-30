Азербайджанцы, проживающие в городе Чугуев Харьковской области, погибли еще в марте в результате подрыва на мине автомобиля, на котором они ехали. Об этом заявил почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов.

Салманов встретился с мэром города Галиной Минаевой и начальником Чугуевского отдела полиции Александром Парфеновым. Мэр сообщила, что Чугуев подвергается обстрелам с 24 февраля.

Согласно информации полиции, 18 апреля 2022 года в полицию обратился Гуруллаев Адиль Мугабила оглу с тем, что 4 марта 2022 года на автодороге вблизи села Граково Чугуевского района Харьковской области на автомобиле взорвались на мине его родственники – Нуруллаев Алишир, 1973 года рождения, Нуруллаева Татьяна, 1983 года рождения, и их сын Адиль Нуруллаев, 2003 года рождения.

По факту проводится расследование. Решены вопросы опознания и надлежащего захоронения погибших.