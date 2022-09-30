Следующее заседание рабочей группы по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы предусмотрено в ноябре.
Об этом в интервью Общественному телевидению 30 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Следующее заседание рабочей группы по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы предусмотрено в ноябре.
Об этом в интервью Общественному телевидению 30 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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