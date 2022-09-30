30 сентября в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Амид Асадов, 1986 г.р., и Черкез Гулузаде, 2007 г.р. подорвались на мине на освобожденной территории района.

Согласно заявлению МВД, подорвавшиеся на мине незаконно переходили дорогу вне блокпостов.

«К сожалению, сегодня около 21: 00 уроженец села Гаджитапа Масаллинского района Амид Асадов и уроженец села Агаханлы Физулинского района Черкез Гулузаде незаконно пересекли территорию освобожденного от оккупации села Юхары Дилагарда Физулинского района. Они погибли на месте происшествия в результате подрыва на мине, ранее закопанной армянскими вооруженными силами.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдела полиции Физулинского района. Тела были изъяты сотрудниками полиции и переданы на судебно-медицинскую экспертизу для исследования. В настоящее время по данному факту проводится расследование», — говорится в сообщении МВД Азербайджана.