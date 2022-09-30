Газопровод «Северный поток» подвергся диверсии, и Соединенные Штаты в свете этого ЧП помогают зарубежным союзникам усилить защиту критически важной инфраструктуры. С таким заявлением выступил в пятницу в Белом доме американский президент Джо Байден.

«Позвольте мне сказать следующее: это был преднамеренный акт диверсии», — отметил он, комментируя случившееся. «А теперь россияне разгоняют дезинформацию и ложь», — сказал Байден. По его словам, Вашингтон пока не состоянии сказать, что именно случилось с трубопроводом. «Мы работаем с союзниками, чтобы установить, что в точности произошло», — подчеркнул глава американской администрации.

«И по моему распоряжению мы уже начали помогать нашим союзникам [за рубежом] усиливать охрану критически важной инфраструктуры», — добавил он.