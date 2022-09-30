Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом говорится в заявление главы МИД Канады Мелани Жоли во время брифинга в Вашингтоне.

«Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику открытых дверей НАТО», — заявила Жоли.

Также глава МИД добавила, что Канада всегда верила в то, что Украина должна быть частью НАТО. Жоли также заявила, что Оттава продолжит поставлять Киеву вооружение и будет обучать украинских военнослужащим, в том числе в сотрудничестве с Великобританией.