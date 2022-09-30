Армении необходимо начать предметные переговоры с Азербайджаном по поводу подписания мирного договора.

Такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

«Мы не отказываемся от достигнутых договоренностей. В ближайшие дни наш министр иностранных дел проведет встречу с азербайджанским министром, в ходе которой они должны начать переговоры о разработке текста соглашения», — подчеркнул политик.

Он также опроверг информацию о том, что на столе переговоров якобы есть готовый документ. При этом Пашинян пояснил, что «было бы желательно получить» его.