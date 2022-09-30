Принципиальная позиция РФ о экстерриториальном статусе Зангезурского коридора неизменна, никакие интервью, никакие телодвижения Еревана не смогут на это повлиять.
То, чем сегодня занимается руководство Армении, называется политическая проституция.
Если Пашинян предаст Россию (де-факто это уже происходит) — не надо сдерживать Азербайджан. Вот не надо!
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Добавить комментарий