Принципиальная позиция РФ о экстерриториальном статусе Зангезурского коридора неизменна, никакие интервью, никакие телодвижения Еревана не смогут на это повлиять.

То, чем сегодня занимается руководство Армении, называется политическая проституция.

Если Пашинян предаст Россию (де-факто это уже происходит) — не надо сдерживать Азербайджан. Вот не надо!

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.