НАТО осуждает аннексию украинской территории Россией, но альянс не является стороной конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он заявил, что Россия «ведет агрессию и захватывает больше территорий», подчеркнув, что альянс призывает «уважать суверенность и территориальную целостность Украины».

«Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО, это решение принимается путем совещания 30 стран-партнеров», — добавил он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО не будет советовать Украине снизить боевую активность, чтобы избежать эскалации.

Псевдореферендумы на оккупированной украинской территории организовала Россия «под дулом автомата», и они незаконны, отметил он.

«Псевдореферендумы были организованы из Москвы и навязаны Украине с полным нарушением международного права. Этот захват земли – нелегальный и незаконный. Союзники НАТО не признают и не признают ни одной части этой территории частью России», – сказал Столтенберг.

Он призвал все государства «отбросить попытки России посягать на чужие территории».

«Эта земля – украинская. Донецк – это Украина. Луганск – это Украина. Херсон – это Украина и Запорожье – это Украина, так же, как и Крым», – подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Россия пытается аннексировать 15% территории Украины, что соразмерно с площадью Португалии.