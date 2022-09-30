30 сентября в Софии был подписан Меморандум о взаимопонимании о побратимстве между городом Шуша и болгарским городом Велико Тырново.

Меморандум подписали специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр города Велико Тырново Даниел Панов.

Фонд Гейдара Алиева внес важный вклад в восстановление архитектурного музея-заповедника «Трапезица», расположенного в культурной и духовной столице Болгарии — Велико-Тырново. Фонд Гейдара Алиева осуществил работы по консервации и реставрации 158-метровой западной стены исторического памятника, закладку туристической аллеи протяжённостью 880 метров, создал Центр культурного наследия, провел ремонт и консервацию трех средневековых церквей, расположенных на этой территории.

22 сентября 2016 года первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева приняли участие в церемонии открытия архитектурного музея-заповедника «Трапезица».

В тот же день первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой были вручены дипломы почетного гражданина города Велико-Тырново и почетного доктора Великотырновского университета «Святых Кирилла и Мефодия». Президент Фонда Гейдара Алиева была удостоена звания «Почетный гражданин города Велико-Тырново» за заслуги в защите культурного наследия этого города.